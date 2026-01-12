Con profundo dolor, los familiares sepultaron al joven Cristhian Joel More Silva, quien fue repatriado desde Colombia, donde fue asesinado el pasado mes de noviembre de 2025. Desde entonces, sus seres queridos han tenido una lucha para traer su cuerpo y darle cristiana sepultura.

Tras 42 días de ser asesinado en el barrio de Santander de la ciudad de Armenia, capital del departamento de Quindío, en Colombia, la familia pudo traer el cuerpo de Cristhian Joel More Silva, llegando a su natal Chato Chico, distrito de Cura Mori, en el Bajo Piura, la mañana del domingo y horas después fue sepultado en medio de escenas de dolor en el cementerio del mismo sector.

Cristhian Joel More Silva viajó a Colombia, desde hace meses, en busca de mejoras económicas para apoyar a su familia, pero un altercado con otra persona terminó arrebatándole la vida tras ser atacado con un cuchillo, lo que le provocó la muerte instantánea. La puñalada la habría recibido en el cuello, siendo una estocada mortal.

La familia fue comunicada luego de varios días sobre su muerte, ya que fue ingresado a la morgue de Armenia como desconocido al no tener en su poder sus documentos de identificación.

Desde entonces, sus familiares llegaron hasta la División de Investigación Criminal (Divincri) Piura para pedir ayuda para su traslado a esta ciudad, pero luego de 42 días recién pudo llegar hasta Cura Mori, donde su madre, hermanos, amigos y pobladores de Chato Chico lo esperaban en medio del llanto y dolor por la pronta partida del joven trabajador.

Durante el entierro pidieron que se logre dar con el responsable del asesinato de Cristhian Joel, quien primero viajó a la ciudad de Lima para trabajar junto con su hermana, pero en busca de tener mayores ingresos económicos, viajó hasta este país, pero le arrebataron la vida.

Su madre y sus hermanos lo recuerdan como un joven luchador y su viaje a este país fue para ayudar a su madre. El joven trabajaba en una tienda, por lo que desconocen las verdaderas causas del ataque que terminó con su muerte.