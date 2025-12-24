Nueve meses de prisión preventiva se le dictó al policía, Jeanmarco Yarlequé García, acusado presuntamente de golpear hasta causarle la muerte a un padre de familia en La Legua, en Piura.

La fiscalía Penal Corporativa de Catacaos obtuvo 09 meses de prisión preventiva para Jeanmarco Yarlequé García, por la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud, en la modalidad de Lesiones graves seguidas de muerte en agravio de Olemar Alexander Morante Gonzales.

Durante la audiencia realizada ayer en la tarde el representante del Ministerio Público sustentó como principales elementos de convicción las actas de la denuncia de la esposa del agraviado, de la constatación policial así como el certificado de la necropsia y el informe pericial de la necropsia practicada a Morante Gonzáles en el cual se establece las causas de la muerte de la víctima; así como declaraciones de testigos y familiares de la víctima; entre otros.

Los hechos materia de denuncia ocurrieron el domingo 7, Morante Gonzáles asistió a una celebración en una vivienda de La Legua y al salir de ésta fiesta habría sido golpeado por varias personas, tras un extraño altercado con personas que se encontraban en una celebración vecina. Luego de ello, el pasado 8 de diciembre por la tarde Olemar Alexander Morante Gonzáles falleció.