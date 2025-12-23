Según las investigaciones policiales y fiscales, el suboficial de tercera de la PNP, Edixón Ronne Córdova Godos, habría sido la persona que contestó diversos mensajes de texto el día del cumpleaños de Anthony Camizán Guerrero, el día 25 de agosto del 2022.

Así lo reveló Junior Camizán Guerrero, quien aseguró que el principal sospechoso de la desaparición de su hermano, Edixón Córdova Godos, conocía las diferentes claves de acceso a las redes sociales e inclusive de tarjetas y celular de Anthony Camizán.

“Mi hermano cumple años el 25 de agosto, ya estando muerto y pasa algo, responde desde el teléfono de él.Ronne Córdova, sabía tantas claves de mi hermano como era de tarjeta, de celular y el día 25 de agosto responde diciendo que no se preocupen que estaba en la playa, que ya se iba a comunica con nosotros. Nosotros llegamos a la conclusión que, si este efectivo ha sabido todas las contraseñas, él ha sido la misma persona que ha respondido los mensajes”, manifestó Junior Camizán.

Agregó que una amiga de su hermano, les confirmó que Córdova Godos conocía las contraseñas del teléfono de su hermano y de otras redes sociales e inclusive Anthony en una oportunidad le comentó que el suboficial había sacado dinero de su tarjeta.Además, se conoció, según el reporte de Entel, que el principal sospechoso de la desaparición de Anthony Camizán, suspendía y reactivaba su línea telefónica, debido a que el estudiante desaparecido lo bloqueaba o eliminaba de sus contactos cuando discutían.

Se conoció, según las investigaciones, que Córdova Godos manejaba hasta cuatro números telefónico e inclusive uno a nombre de una ex pareja sentimental.

En tanto, la familia de Anthony Camizán espera que la policía en los próximos días o semanas capture a Córdova Godos, quien el día que se le dictó la prisión preventiva, no asistió a laborar en la comisaría de Pacchas, tal como lo advirtió la misma dependencia policial. “Córdova Godos ha dejado de ir a trabajar, está falto al servicio el día de hoy (19 de diciembre), ya retiró sus cosas”, informó la comisaría.

Recordemos que el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chulucanas, Raúl Álvarez García, declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por el periodo de nueve meses contra Edixón Córdova Godos y de esta manera revocó la comparecencia con restricciones que tenía en su contra.

A él se le investiga como presunto autor del delito de secuestro en agravio de Anthony Camizán, quien desapareció el pasado 21 de agosto del 2022 y fue visto por última voz acompañado del suboficial Córdova Godos a bordo de una motocicleta en la carretera a Serrán, tal como lo confirmó la fiscalía.