Un grupo de delincuentes llegó hasta una vivienda y arrojó un explosivo para atemorizar a su propietaria, que al parecer vendría siendo extorsionada, en la provincia de Sullana.

La madrugada de ayer domingo, unos sujetos llegaron hasta el inmueble ubicado en la calle San Mateo de la cuadra 3 en la urbanización Santa Rosa, en la provincia de Sullana, donde detonaron un explosivo.

La fuerte detonación alertó a los vecinos y a la dueña de la vivienda, quienes se encontraban descansando, Muy atemorizados salieron a ver lo que pasaba, encontrando los daños materiales en la puerta de la casa atacada, cuya propietaria denunció en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Sullana sobre el atentado.

Según información policial, la mujer vendría siendo extorsionada desde hace un tiempo por estos delincuentes, quienes le exigen una fuerte suma de dinero para no atentar contra su vida ni la de su familia.

Es así como hasta la vivienda llegaron rápidamente los agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) Piura para atender el caso, mientras que los agentes de la dependencia policial iniciaron las investigaciones para dar con los responsables del fatal ataque, que pudo cobrar la vida de cualquier persona inocente. Los agentes revisan las cámaras de seguridad.

Al menos no se reportó ninguna persona herida, sin embargo, los vecinos de este sector están preocupados por los actos delictivos en la provincia, donde los casos de extorsión y sicariato han superado a otras provincias en el año 2025.

Cabe señalar que el distrito de Sullana fue declarado en estado de emergencia por inseguridad y justamente el sábado llegaron 60 agentes de la Dinoes para hacerle frente a la criminalidad y delincuencia que aqueja a los piuranos y sullaneros, lo cual el 50% de los agentes fueron destinados a La Perla del Chira.