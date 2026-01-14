Un grupo de delincuentes pretendió llevarse diversos celulares de la tienda Entel, ubicada en pleno cercado de la provincia de Sullana, pero no lo concretaron, debido a no pudieron abrir uno de los candados.

[PUEDES VER: Autoridades clausuran locales por funcionar sin autorización]

El hecho sucedió en el local de la calle San Martín 899, a pocos metros de la transversal Lima y cerca de la Plaza de Armas de esta ciudad.

Los ladrones pudieron abrir uno de los candados que estaba con una cadena, pero al tratar de hacer lo mismo con el último, no pudieron realizarlo y tuvieron que fugar de la zona sin lograr su cometido.

Recordemos que el pasado 11 de enero, delincuentes forzaron la puerta e ingresaron a la zapatería Footloose en el pasaje Enrique Palacios a pocos metros de la Plaza de Armas, pero tuvieron que fugar porque se activó la alarma del establecimiento.