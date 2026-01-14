En un operativo a distintos locales, las autoridades clausuraron y multaron un bar y un restaurante que infringían la normativa vigente en la provincia de Sullana.

La diligencia fue realizada por personal de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Sullana, junto a la Fiscalía de Prevención del Delito, Subprefectura y Serenazgo.

Un bar sin nombre, ubicado en la transversal Tacna, cerca al canal vía, fue multado con el 25 % de una UIT y clausurado por 30 días al no contar con licencia. Asimismo, un restaurante en la calle Amotape, fue sancionado con el 50 % de una UIT por vender alcohol sin autorización.

Ante esto, las autoridades municipales advirtieron que el incumplimiento de la clausura conllevará decomiso, multas y denuncia penal.

