Las autoridades realizaron un operativo en diversas farmacias de la provincia de Sullana, ante la alerta sobre la presunta comercialización de insulina prohibida.

El operativo fue realizado por la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Sullana a cargo de la fiscal Rosario Orrala, en coordinación con personal de la Municipalidad Provincial de Sullana y la Dirección Regional de Fiscalización Sanitaria (DIRFIS).

Durante las verificaciones realizadas en farmacias ubicadas en la avenida Santa Rosa, las autoridades constataron que no existía stock ni comercialización de los medicamentos insulina Wosulin N 100 UI/ML ni Wosulin R 100 UI/ML. Asimismo, se revisó la documentación administrativa y sanitaria de los establecimientos.

En las diligencias, además, se ejecutaron con el objetivo de prevenir delitos vinculados a la falsificación y comercialización de productos farmacéuticos sin garantía de buen estado.

Como resultado de las acciones, se exhortó a los responsables a regularizar su documentación, cumplir con las disposiciones sanitarias vigentes y abstenerse de comercializar productos farmacéuticos con registro sanitario suspendido por DIGEMID.