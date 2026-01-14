Un grupo de venezolanos asesinó a golpes y a pedradas a un padre de familia y trabajador de una empresa de telefonía móvil, cerca a su vivienda en el centro poblado de Mallaritos del distrito de Marcavelica, en la provincia de Sullana.

Se trata de Rubén Alejandro Quevedo Nole, de 33 años, quien fue atacado por una turba de más de cinco venezolanos que llegaron con palos y piedras hasta el sector Amazonas, por motivos que la Policía viene investigando.

Tras ello, los vecinos salieron a reclamarles por lo ocurrido, generándose otra trifulca en la calle, donde los extranjeros que residirían por la zona, enfrentaron a los lugareños a pedradas y palos. Ante esto, la Policía llegó y realizó las diligencias al respecto.

Ante lo ocurrido, Quevedo acudió a su vivienda para poder recuperarse de los golpes que había sufrido, pensando que no eran de gravedad, pero la madrugada de ayer, su estado de salud empezó a agravarse.

Ante esto, fue trasladado al centro de salud de Marcavelica, pero luego fue transferido al Hospital de Apoyo II-2 de la avenida Santa Rosa, donde lamentablemente dejó de existir.

“Lo que pedimos es justicia. Queremos que nos ayuden para que se esclarezca esto. No sé porqué lo atacaron estos hombres”, señaló Paola Sosa, esposa de la víctima.

Los vecinos señalan como los agresores a unos venezolanos que viven a pocos metros de donde ocurrió el ataque. Incluso, ayer, tras la muerte de Quevedo, varios extranjeros dejaron las casas que alquilaban y decidieron irse apresuradamente de la zona, sin que la policía pueda intervenir.

Asimismo, los vecinos acudieron donde residen los extranjeros y protestaron con carteles, exigiendo justicia y que se vayan de Mallaritos.

“No queremos a ningún venezolano en nuestro pueblo. Además, pedimos que la Policía capture a los asesinos de Rubén”, dijo una pobladora.