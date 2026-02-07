Pobladores de diversos sectores de la provincia de Sullana expresaron su malestar debido a que llevan tres días sin servicio de agua potable en sus viviendas. Esta situación ha obligado a los ciudadanos a formar largas filas para abastecer sus recipientes.

Fueron habitantes del distrito de Bellavista, asentamiento Santa Teresita y de otras zonas de la localidad, que acudieron a la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) en la carretera a La Tina, donde a bordo de mototaxis, furgonetas y otros vehículos, se abastecieron del líquido elemento.

“Este corte nos ha agarrado de sorpresa. Ahorita debería estar en horario de trabajo, pero tengo que estar formando cola para llenar los recipientes y poder llevar agua a la casa. Y lo peor es que (la EPS Grau) no ha comunicado nada y solo han cortado. Esto nos incomoda bastante”, dijo muy mortificado el padre de familia, Alexander Aparicio Curay.

Por su parte, la pobladora Milagros Sandoval llegó desde el asentamiento José Carlos Mariátegui junto a una familiar para abastecer sus baldes y poder cocinar. “Vengo desde la calle José Olaya. Ya llevamos tres días sin agua. La EPS Grau debe entender que el agua es vital para preparar los alimentos; además, ni siquiera han enviado cisternas”, reclamó.

En tanto, Miguel Rueda Villalta dijo que ha tenido que dejar de trabajar como maestro constructor para poder llenar sus recipientes y llevar agua a su casa. “Tampoco tenemos agua en la calle Cusco. He tenido que venir a llevar el agua”, indicó mortificado.

Al respecto, la EPS Grau, a través de la Subgerencia Zonal Sullana, informó que vienen ejecutando trabajos de rehabilitación de emergencia en el colector principal de alcantarillado en la carretera La Tina, en Bellavista.

“Debido a la ejecución de trabajos, diversos sectores de Bellavista no contarán con agua potable de manera temporal”, informó la EPS Grau.