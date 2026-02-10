En un operativo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura, la Policía y Fiscalización, clausuraron locales por no contar con permisos para el expendio de bebidas alcohólicas. El operativo se realizó para la protección contra la violencia y seguridad de menores en locales nocturnos.

Durante la intervención se inspeccionaron cuatro establecimientos, entre ellos restaurantes y discotecas, en los cuales no se encontró presencia de menores de edad, cumpliendo así con la normativa vigente en ese aspecto.

No obstante, la Subgerencia de Control y Fiscalización constató que dichos locales no contaban con los permisos correspondientes para el expendio de bebidas alcohólicas, por lo que, en uso de sus atribuciones, se procedió a su clausura temporal y a la aplicación de las medidas correctivas correspondientes.

Por su parte, el Ministerio Público exhortó a los propietarios de los establecimientos a prohibir estrictamente el consumo de bebidas alcohólicas a menores de edad, reiterando su compromiso con la prevención de la violencia y la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.