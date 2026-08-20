Cinco pasajeros resultaron mal heridos luego de que un vehículo en el que viajaban, habría sufrido la rotura de uno de sus neumáticos, se despistara y terminara en una laguna, en la provincia de Sechura, en Piura.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 10 de la noche del último martes. Tras la falla en el vehículo de placa M5R-193, el conductor perdió el control de la unidad que se salió de la vía y terminó en el agua a un costado de la carretera Sechura a Parachique, a la altura de Matacaballo.

Pescadores y transportistas que transitaban por la zona se percataron del accidente y auxiliaron a los pasajeros, con el apoyo de la Policía Nacional, y las trasladaron al centro de salud de Sechura, donde fueron atendidos por el personal médico.

Los heridos fueron identificados como Manuel William Amaya López, Maribel Yolanda Rodríguez, Jaime Chuquicusma Méndez, Marlene Prado Mío y José Marcelino Mío Oyola.

Aunque debido a la gravedad de sus lesiones, Maribel Yolanda Rodríguez y Manuel Amaya fueron transferidos a un hospital de la ciudad de Piura para recibir atención especializada.

Por su parte, el vehículo que cayó a la laguna fue rescatada mediante sogas por una camioneta de Serenazgo de dicha jurisdicción. Asimismo, en las labores de rescate intervinieron pescadores, conductores que transitaban por la zona y agentes policiales, quienes se unieron para retirar la unidad del agua.

Tras ser puesto a buen recaudo en la carretera, las autoridades iniciaron el peritaje técnico para evaluar la magnitud de los daños materiales. Según testigos, la unidad presentaba el parabrisas y las lunas de las puertas destruidos, además de severos daños en la carrocería producto del fuerte impacto.

En tanto, la Policía viene realizando las investigaciones para determinar las causas del accidente. Mientras el vehículo involucrado fue trasladado a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes.

Según cifras oficiales del Ministerio de Salud, la región Piura registra más de 1,420 lesionados por accidentes de tránsito durante los primeros siete meses del año, cuya cifra refleja un incremento de 283 víctimas respecto al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 1137 heridos.

Enero se posicionó como el mes con la mayor cantidad de lesionados, al registrar 260 heridos. Sigue el mes de febrero con 215 víctimas, junio con 201, marzo con 200, mayo con 196 y abril con 189.

Mientras el mes de julio cerró el periodo con el reporte más bajo, contabilizando 159 personas afectadas. En tanto, en agosto se siguen reportando varios heridos tras los accidentes que también ha cobrado la vida de varias personas.