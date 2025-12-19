El Colegio de Arquitectos del Perú – Consejo Regional Piura expresó su rechazo a las infracciones administrativas impuestas por la Municipalidad Provincial de Piura, al considerar que las medidas responden a una actuación arbitraria por parte de áreas municipales vinculadas a la fiscalización y al desarrollo urbano.

A través de un pronunciamiento público, el gremio profesional cuestionó la intervención de la Subgerencia de Fiscalización y Control Municipal, así como de la Subgerencia de Desarrollo Urbano, Rural y Catastro, tras las sanciones aplicadas por una presunta afectación al patrimonio monumental.

Las sanciones se relacionan con supuestas intervenciones en la sede principal del Colegio de Arquitectos, ubicada en la calle Arequipa 921–927, inmueble situado dentro del área considerada como patrimonio monumental de Piura.

No obstante, el consejo regional sostuvo que no atentó contra el patrimonio histórico y afirmó que la actuación municipal carece de sustento legal, por lo que la calificó como una respuesta frente a la postura crítica que mantiene el gremio en temas vinculados al desarrollo urbano de la ciudad.

Según el Colegio de Arquitectos, las medidas adoptadas por la comuna provincial se producen en un contexto en el que el gremio asume una posición activa en la defensa de los intereses de Piura y de sus ciudadanos, especialmente en asuntos relacionados con planificación urbana y protección del patrimonio.

En ese sentido, la institución señaló que continuará ejerciendo su rol técnico y representativo, aun cuando ello genere discrepancias con funcionarios municipales.

Frente a las sanciones impuestas, el consejo regional informó que presentará los descargos correspondientes, utilizando los procedimientos administrativos establecidos por la ley. Además, anunció que solicitará la nulidad de los actos administrativos, al considerarlos arbitrarios e ilegales.

Finalmente, el Colegio de Arquitectos del Perú – Regional Piura reafirmó su compromiso de cautelar el desarrollo urbano sostenible de la ciudad, así como la protección del patrimonio histórico, incluso frente a posiciones contrarias que puedan adoptar las autoridades municipales de turno.