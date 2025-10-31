El decano del Colegio de Arquitectos de Piura, Arq. Leopoldo Villacorta Icochea, exhortó al Gobierno Regional Piura a publicar un cronograma detallado de ejecución de obras del proyecto de recuperación del Centro Histórico, a fin de informar con claridad a la ciudadanía sobre los lugares y fechas de intervención, así como los planes de desvío vehicular y peatonal.

El representante gremial señaló que, pese al inicio de los trabajos de demolición en la calle Huánuco, entre los jirones Junín y Cusco, la población desconoce el avance y la programación de las labores, situación que genera desorden y confusión en el tránsito del casco urbano.

“Los piuranos deberíamos conocer un cronograma que indique dónde, cuándo y por cuánto tiempo se realizarán los trabajos. Sin esa información, hay incertidumbre y falta de previsión”, precisó Villacorta Icochea.

Asimismo, cuestionó la ausencia de señalización adecuada en las zonas intervenidas, lo que representa un riesgo para transeúntes y conductores. “No se observan rutas alternas ni indicaciones claras de ingreso o salida. Hay un evidente incumplimiento de las normas de seguridad y ordenamiento urbano”, agregó.

El decano mostró su preocupación por el momento en que se desarrollan las obras, al encontrarse cerca de las fiestas de fin de año, cuando aumenta el tránsito peatonal y vehicular en el centro de la ciudad.

El proyecto, ejecutado y financiado al 100 % por el Gobierno Regional de Piura con una inversión de S/ 119 millones, contempla la renovación integral de pistas, veredas, ciclovías, sardineles y señalización, además de la instalación de un moderno sistema de drenaje pluvial que reducirá los riesgos de inundación.

El megaproyecto de modernización del Centro Histórico busca devolverle a Piura su valor patrimonial, histórico y turístico. Incluye la recuperación de farolas, bancas de madera, bolardos y contenedores de basura, contribuyendo a un espacio urbano más seguro y ordenado.

Sin embargo, el Colegio de Arquitectos de Piura insistió en que la transparencia y la planificación son esenciales para evitar el caos urbano y garantizar que la obra cumpla su objetivo sin afectar la dinámica cotidiana de la ciudad.

“El orden urbano y la comunicación clara con la ciudadanía son fundamentales para que estas intervenciones sean exitosas”, concluyó Villacorta.