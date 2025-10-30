La Fiscalía Especializada en Material Ambiental dispuso el inicio de una investigación preventiva contra los que resulten responsables por la obra del tanque tormentas que se ejecutaría en la Plaza Tres Culturas de Piura.

Según la carpeta fiscal N° 199-2025, el 15 de octubre del 2025, el fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, José Chero Gonzáles, dispuso promover la investigación preventiva contra los que resulten responsables a fin de prevenir la comisión del delito de contaminación ambiental en la ejecución de la obra de la plaza Tres Culturas.

La investigación busca prevenir el delito de alteración del ambiente o paisaje, tipificado en el artículo 313 del Código Penal en agravio del Estado.

La fiscalía solicitó al Gobierno Regional de Piura informe si los proyectos que se ejecutan dentro del centro de la ciudad correspondiente a la obra “Mejoramiento del servicio de drenaje pluvial en el cercado urbano dePiura comprendido entre las avenidas: Loreto, Málaga, Bolognesi y la ribera del río Piura, para la mitigación de efectos negativos de lluvias, distrito de Piura” y la “Recuperación del servicio de movilidad urbana en las vías del cercado”, el que incluiría la construcción de un tanque tormentas en la Plaza Tres Culturas, cuenta con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o declaración de impacto ambiental aprobados.