Decenas de familias de la urbanización San José, Consuelo de Velasco y a lo largo de la avenida Don Bosco, vienen reclamando desde la mañana del lunes por la rotura de una tubería principal de agua potable que ha provocado que estas viviendas se queden sin el servicio básico.

Un gran malestar ha provocado la rotura de una tubería de la red troncal ubicada en la avenida Don Bosco dejando sin agua a varias familias, pero, además, esto ha provocado que la zona quede inundada y los trabajadores no puedan continuar con sus labores de ejecución de la obra de pistas y veredas de la zona.

“Desde ayer estamos con esta problemática, los trabajadores han roto la tubería y no se ha arreglado. El tema es que en la noche pudieron haber aprovechado donde el agua ya ha bajado de nivel, pero han esperado hoy (ayer) en la mañana y ha vuelto la presión del agua y al querer cambiar la tubería troncal que habían roto ya no se pudo”, explicó uno de los vecinos que no quiso identificarse por temor a represalias.

Por ello, los moradores solicitan a la empresa reparar esta tubería para evitar quedarse sin agua, además que estos trabajos deben hacerse y no presentar problemas a futuro.

“Queremos que nos brinden una solución porque nos dicen que solo van a poner un empalme y lo solucionamos, y eso en realidad no es una solución porque han hecho eso y se han visto más afectados. Están llenos de agua y ahí no van a poder pegar un tubo”, precisó.

De otro lado, pidieron que no cierren todas las calles con muros de concreto para que las motos puedan ingresar con el agua para abastecerlos, ya que no cuentan con el recurso hídrico. Indicaron que es peligroso caminar por estas calles hasta para llegar a sus viviendas.

Los vecinos indicaron que la obra está generando pérdidas económicas debido a que tienen que comprar agua.