Especialistas del Colegio de Ingenieros de Piura recorrieron los puentes Andrés Avelino Cáceres y Sánchez Cerro donde pidieron a las autoridades realizar trabajos de mantenimiento preventivo ante cualquier incidente. Aclaró que, de acuerdo con un informe hecho en el 2023, la infraestructura de los viaductos está en buen estado.

El presidente de la Comisión Nacional en Gestión del Riesgo de Desastres del CIP, Ing. Luis Morán Yáñez, precisó que, de acuerdo con un informe técnico de una inspección realizada en el 2023, el estado de los puentes se encuentra con buena infraestructura por lo que no es necesario la demolición de los viaductos, sin embargo, si es necesario realizar trabajos de mantenimiento en el marco de las medidas preventivas ante cualquier incidente, como la época lluviosa.

“No es necesario una medida tan extrema, es más basado en un informe técnico de una inspección del año 2023 que no dicen que hay que demoler los puentes sino hacer refacciones, porque los puentes no son eternos y tienen que durar un tiempo de vida útil, pero se puede lograr si se da mantenimiento”, indicó Morán Yáñez.

Aseguró que los puentes no tienen una condición crítica, pero si hay elemento que dan inseguridad al usuario en referencia a las barandas y las juntas que están en las vías.

“Tenemos las barandas que no tienen la reglamentación suficiente y por lo tanto no es capaz de sostener un auto, las juntas que están en las vías hay que darle mantenimiento. Son elementos importantes, pero no definen que se caiga un puente”, aseguró.

En tanto, sí aclaró que en dicho informe no se evaluó la sedimentación de los puentes por lo que dicho informe debe ampliarse para verificar el estado de las bases de estos accesos que conectan a Piura con el distrito de Castilla y verificar si necesitan ser demolidos o trabajos de mantenimiento.