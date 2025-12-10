El presidente de la Junta de Usuarios del Medio y Bajo Piura, Macario Silva Vílchez, informó que las comisiones del Medio y Bajo Piura estiman sembrar más de 11 mil hectáreas de arroz en la próxima campaña grande. Sin considerar las juntas del Chira y Sechura.

“Solo en las diez comisiones del Medio y Bajo Piura, se estiman sembrar más de 11 mil hectáreas de arroz, sin considerar las hectáreas que instalarán las Juntas del Chira y de Sechura. La quincena comienza el almacigo y luego la programación de siembra directa, transplante y la siembra de algodón”, dijo Macario Silva.

Precisó que el reservorio cuenta con un registro histórico para la época de más de 350 millones de metro cúbicos, lo cual los agricultores indicaron que el recurso hídrico está asegurado.

Además realizan la descolmatación y limpieza de drenes y canales, la rehabilitación de caminos, el cambio de compuertas y los agricultores por su parte, trabajan en la limpieza de sus campos, los canales secundarios y la preparación de sus terrenos para comenzar la instalación de los cultivos a partir del 15 de diciembre.