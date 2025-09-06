Con pancartas, decenas de comuneros de la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos llegaron hasta Piura y realizaron una manifestación pacífica frente a la Corte Superior de Justicia de Piura para exigir justicia y en defensa de su territorio debido a que vienen siendo desalojados desde hace varios años.

El comunero Javier Quiroz explicó que los comuneros de Catacaos han presentado ante el Poder Judicial una acción de amparo constitucional en el mes de febrero, pero fue rechazado por el juez. Posterior a ello fue apelado en el mes de junio, sin embargo, a la fecha no se pronuncia si es o no admitida, puesto ellos indican que esto es por la reivindicación de las tierras.

“La demanda es para que respeten nuestros derechos constitucionales de tierra que es de la carretera Piura – Chiclayo. Solo queremos que nuestros derechos que han sido vulnerados sean restituidos”, dijo Quiroz.

Ellos exigen específicamente, la devolución de las tierras que han sido quitados o pretenden ser quitados a los comuneros, “queremos dejar constancia que estos terrenos, nosotros somos los verdaderos y legítimos concesionarios. Las empresas quieren a la mala adueñarse y tomar posesión de estos territorios”, señaló el comunero.

Esta disputa es por las más de 10 000 hectáreas que están en litigio, “por parte de los traficantes de terrenos y somos miles de comuneros, ya que nuestros ancestros han estado ahí, los que estamos ahora y los que van a venir porque de eso vivimos con la tierra de crianza de ganado, agricultura, con la explotación del zapote, el algarrobo, por eso exigimos respeto”, advirtió Quiroz.

Cabe señalar que la Comunidad Campesina San Juan Bautista de Catacaos viene enfrentado una ardua lucha por recuperar estos terrenos que, según alegan, han sido despojados por empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana desde hace varios años.

Ante ello, se sigue un proceso legal por recuperar su territorio, sin embargo, hasta ahora no hay una respuesta de la acción de amparo presentada ante el Poder Judicial.

Los manifestantes, quienes, con pancartas en mano solicitaron la atención de las autoridades, advirtieron que esta medida de lucha continuará en caso el Poder Judicial no responda ante la acción de amparo presentada en el mes de junio de este año.