El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) reforzaría la evacuación de aguas pluviales en la cuenca ciega de las avenidas Azucenas y Aguilar Santisteban, zona crítica de las urbanizaciones Ignacio Merino y Avifap.

Un equipo técnico del MVCS, la Municipalidad de Piura, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía informaron a los vecinos los procedimientos que se aplicarán para atender las lluvias.

Asimismo, El MVCS entregará dos motobombas de 8 pulgadas para evacuar el agua acumulada en cuestión de horas, reduciendo drásticamente el tiempo de atención que antes tomaba hasta 15 días con cisternas.

El inicio del bombeo dependerá de la conformidad de los operadores del SARE Ignacio Merino, infraestructura administrada por el MVCS.

De otro lado, el MVCS informó que el próximo 19 de octubre se realizará un simulacro para poner a prueba la capacidad de respuesta del SARE Ignacio Merino y otros sistemas de evacuación de aguas pluviales.