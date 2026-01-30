A dos años de pena privativa de la libertad efectiva, convertida en 104 jornadas de prestación de servicios a la comunidad por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de agresiones en contra de las integrantes del grupo familiar, fue condenado el alcalde de la provincia de Piura, Gabriel Antonio Madrid Orue.

Según la resolución N° 17 del 26 de enero del 2026, el juez del Primer Juzgado Unipersonal, Ronald Soto Cortez, condenó a Madrid Orue por el mencionado delito por agredir a su hija en el año 2021, cuando tenía 16 años. Ella lo denunció por los constantes maltratos físicos y psicológicos que presuntamente recibía mientras vivía con el alcalde y candidato al gobierno regional por el partido político Alianza para el Progreso.

Según la resolución, ésta debe ser oficiada al Inpe para su cumplimiento. Además, se le inhabilitó por el mismo período de acercarse a la agraviada con fines de agresión “bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de revocarse dicha conversión y hacerse efectiva la pena mediante su internamiento en un centro penitenciario”.

También el juez ordenó el pago de una reparación civil de mil soles en favor de la agraviada, el cual deberá abonar en un plazo de un mes, tras emitida la sentencia, bajo apercibimiento a la ejecución forzada.

De acuerdo con la acusación fiscal, la tarde del 14 de noviembre de 2021, Gabriel Madrid habría entrado a la habitación de su hija, que tenía 16 años, a increparle por haberle contado algo a una amiga, insultándola con palabras soeces y denigrantes y agrediéndola con cachetadas y puñetes en la espalda.

“Le decía: ‘que era una p..., una z....’, además le dijo que si quería irse (que) se vaya, porque a él ella no le importaba, que no iba a pagar sus estudios, le dijo ‘si quieres ándate con la p... de tu abuela, te he sacado de un barranco (...)”, refiere la acusación fiscal.