El sueño de los piuranos de contar con un estadio moderno y de primer nivel se aleja cada vez más. El Consorcio EPiura, contratista a cargo de la obra de remodelación del Estadio Miguel Grau de Piura, ha comunicado al Gobierno Regional su decisión de resolver el Contrato N° 065-2025-GRP, alegando la “imposibilidad definitiva de continuar con la ejecución de la prestación debido a hechos sobrevinientes no imputables a las partes”.

La resolución del contrato, formalizada mediante la carta N° REMG-2511-193, de fecha 15 de diciembre de 2025, se fundamenta en el numeral 16.4 del Artículo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Como consecuencia inmediata, se programó una diligencia de constatación física e inventario para el viernes 19 de diciembre de 2025, a las 09:30 a.m., en las instalaciones del estadio, en aplicación del artículo 207° del mismo reglamento.

Para dicha inspección, la Dirección General de Construcción designó un comité conformado por los ingenieros Julio César Huacchillo Ríos, Arturo Aníbal Zambrano Linares y Juan Carlos Sernaqué Silva.

La obra se encuentra totalmente paralizada desde el 03 de noviembre, según el cuaderno de obra digital al que accedió Norte Sostenible.

En este documento se ha dejado constancia que, desde el inicio de la obra se presentaron obstáculos debido a un expediente técnico deficiente. El 14 de octubre, el residente de obra, Andy Rivera, anotó que habían deficiencias en el expediente técnico respecto a las tribunas.

La contratista a cargo de la obra es el Consorcio EPiura, conformado por la sucursal de una empresa colombiana asentada recién el año pasado en Perú y sin experiencia en la ejecución de obras en nuestro país; y otra compañía peruana cuyo historial no incluye la edificación de campos deportivos.

El contrato fue firmado entre la institución y el consorcio en junio de este año y tiene un plazo de ejecución de 420 días calendario.

CONTRALORÍA. La decisión del contratista de resolver el contrato no es una sorpresa para quienes han seguido de cerca el proyecto.

Un informe de hito de control de la Contraloría General de la República, el N° 101-2025-OCI/5349-SCC, emitido el 27 de noviembre de 2025, ya había alertado sobre la “demora en la absolución de consultas, genera el riesgo de retraso en la puesta en servicio e incumplimiento del objeto contractual dentro del plazo establecido, en perjuicio de los beneficiarios”.

Según el informe de la Contraloría, la obra presentaba un avance ejecutado de apenas 1.64% frente a un avance programado del 17.66%, lo que representaba un retraso del 16.19% al 26 de noviembre de 2025.

La situación se agravó con la paralización total de la obra, constatada el 4 de noviembre de 2025, debido a la falta de absolución de consultas por parte de la Entidad (Gobierno Regional de Piura).