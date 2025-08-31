El próximo 2 de setiembre, el Consulado peruano trasladará desde Colombia hasta nuestro país, a la madre de familia Leidy Mayumi Navarro Nizama, quien estuvo desaparecida 13 días y fue encontrada por unos comerciantes en la ciudad de Bogotá, tras ser llevada, al parecer, raptada por un sujeto desde Piura.

[PUEDES VER: Vecinos irrumpen en la comuna de Marcavelica para exigir agua potable]

Esta información fue confirmada por la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, Heydi Juárez, quien señaló que han solicitado que se tomen las medidas para facilitar la repatriación de Navarro.“(...) Mayumi Navarro retornará a casa el próximo 2 septiembre, así lo indicó Patricia Nava, directora de Protección y Asistencia al Nacional del Ministerio de Relaciones Exteriores”, señaló la legisladora piurana.

En tanto, la representante de Asistencia Humanitaria del Consulado de Perú, en Bogotá, Gina Cardoza, indicó que Navarro se encuentra recuperándose en un hospital en Colombia. “Se le está brindando atención. (...) Nosotros como Consulado, estamos gestionando la repatriación. (...) También que se estabilice, porque debe tener una estabilidad mínima de salud para la repatriación...” señaló la funcionaria.

Mayumi desapareció el pasado 13 de agosto, luego de salir de su casa en La Arena hacia Sechura, para buscar trabajo. Luego, fue hallada deambulando por las calles de Bogotá, Colombia.

Daysi Navarro, hermana de Mayumi, confirmó que el esposo de Mayumi recibió una llamada de comerciantes colombianas que le informaron que se encontraba con ella.

Ella les contó que había sido retenida contra su voluntad por un sujeto, que, al parecer, sería el mismo que se la llevó desde Piura.

“Me he perdido, me andan buscando, me he escapado del hombre. Me tenía raptada, ha estado abusando de mí”, habría señalado Mayumi, según declaró su hermana, Daysi Navarro.