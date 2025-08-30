De 11 balazos mataron a un hombre cuando se encontraba por el asentamiento humano Manuel Seoane en el distrito de Veintiséis de Octubre. El hecho ocurrió a las 11.55 de la noche del último jueves.

La víctima fue identificada como Luis Enrique Gamonal Quezada, de 34 años, quien terminó tirado en la calle K del asentamiento Manuel Seoane, frente a una vivienda del sector que colinda con Los Algarrobos.

Según fuentes policiales, Luis Enrique fue interceptado por un vehículo color negro con dos sujetos a bordo, donde al parecer, el copiloto sacó su arma de fuego para disparar contra la víctima que se encontraba solo en el momento del crimen.

Las balas le cayeron a la altura del cráneo, parte occipital, provocándole la muerte instantáneamente.

Tras cometer el hecho, los sicarios huyeron de la zona con rumbo desconocido, mientras que los vecinos salieron a ver lo que pasaba, encontrando una lamentable escena, dando aviso a la policía que llegaron hasta el lugar del crimen.

El personal de Criminalística encontró 11 casquillos de bala en la escena del crimen, mientras que personal de homicidios recauda información para determinar las verdaderas causas del asesinato, aunque no descartan que la causa sea por ajuste de cuentas.

Además, hasta el lugar llegó personal del Ministerio Público para autorizar el levantamiento del cadáver y traslado a la morgue de Piura, hasta donde llegaron sus familiares para realizar las diligencias de ley para el retiro del cuerpo.

Por otro lado, los agentes informaron que el hombre registra denuncias por violencia familiar, robo y fue detenido por otros delitos, por lo que investigan.

homicidios. De otro lado, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), registró hasta el 28 de agosto, un total de 95 homicidios en lo que va del año en la región Piura, sin registrar el crimen sucedido la noche del último jueves.

Solo en lo que va del mes de agosto se han reportado nueve homicidios,sobre todo en los últimos días, donde la provincia de Sullana y Piura se han reportado muertes por sicariato. La policía se encuentra investigando.Cabe señalar que la región Piura reportó 116 homicidios en el año 2024, según el reporte del Sinadef, cuya cifra está a punto de ser alcanzada este año cuando apenas estamos en el mes de agosto. Piura exige seguridad.