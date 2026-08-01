La Contraloría General de la República reveló que el Gobierno Regional de Piura recibió las fichas técnicas sobre los puntos críticos ante el riesgo de desastres por lluvias, sin embargo, no habría realizado ninguna acción para ejecutar la limpieza y descolmatación de los cauces de ríos y quebradas, ni otros trabajos orientados a proteger a la población, viviendas, vías de comunicación y zonas de cultivo ante posibles inundaciones, desbordes y procesos erosivos.

El Informe de Visita de Control Nº 025-2026-OCI/5349-SVC reveló las situaciones adversas identificadas por el Órgano de Control Institucional (OCI) de dicha entidad.

El documento señala que, mediante oficio Nº 0126-2026-ANA-AAA.JZ-ALA.MBP3 del 15 de junio de 2026 y el oficio N° 0193-2026-ANA-AAA.JZ-ALA.APH del 25 de junio de 2026, ambos recibidos en la fecha del oficio, el ANA (Autoridad Nacional del Agua) remitió al Gobierno Regional, cuatro y siete (11) fichas técnicas de puntos críticos respectivamente.

Según detallan, estas comprenden información referencial de la ubicación y caracterización del tramo crítico, tipo y nivel de peligro, elementos expuestos, propuesta técnica, esquema general del diseño y presupuesto estimado.

Señalan que la finalidad de las fichas remitidas es que sean consideradas como instrumentos de gestión para la toma de decisiones sobre la ejecución de obras o actividades como acciones de prevención e intervenciones de emergencia que permitirán prevenir, reducir y, si fuera el caso, para la rehabilitación ante los posibles daños generados por los fenómenos hidrometereológicos. Además, recomendaron realizar las gestiones para su financiamiento en el marco de su competencia.

Explican que dichos documentos remitidos por el ANA al Gobierno Regional, comprenden la limpieza y descolmatación para el mantenimiento del cauce del río Piura los sectores de Simbilá, La Legua, Juan de Mori y Monte Sullón, en el distrito de Catacaos.

Asimismo, la limpieza, descolmatación y construcción del muro de gaviones en la margen izquierda del río Piura en el sector la Toma- La Matanza, en el distrito de Buenos Aires, Morropón.

Otras comprenden la limpieza, descolmatación y construcción del muro de concreto armado en ambas márgenes de la quebrada Hualtacal, así como la limpieza, descolmatación y construcción del muro de gaviones en la margen derecha del río Corrales. Ambas obras ubicadas en el distrito de Santa Catalina de Mossa. También se refiere a la limpieza, descolmatación y construcción del dique con enrocado en ambas márgenes del río Piura en Morropón.

El informe indica que también remitieron las fichas de limpieza, descolmatación y otros trabajos en cauces de quebradas y el río Yapatera en los sectores de Potreros, San Cristóbal y Filtraciones pertenecientes a los distritos de Canchaque, San Miguel del Faique y Chulucanas, en las provincias de Huancabamba y Morropón.

Ante esto, señalaron que, “conforme a lo establecido en la normativa, el ANA (Autoridad Nacional de Agua), ha cumplido con informar a la entidad (Gobierno Regional de Piura), la identificación de puntos críticos con peligro inminente y la elaboración de las fichas técnicas referenciales”.

Tras ello, la Contraloría remitió al Gobierno Regional de Piura, el oficio Nº 561-2026-CG/OC5349 con el informe mediante el cual se detallan las situaciones adversas.