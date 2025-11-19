Grietas, fisuras, levantamiento y desplazamiento de losas de pavimentación, entre otras deficiencias encontró la Contraloría de la República en la obra de “Mejoramiento de las pistas y veredas en el pueblo joven San Martín Occidente del distrito de Paita, provincia de Paita”.

Según el informe N° 029-2025-OCI/0453-SOO, emitido por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Paita, sobre la mencionada obra, cuya inspección se realizó el 4 de noviembre de 2025, advirtió una serie de deficiencias técnicas constructivas en las estructuras de pavimento, muros de contención, veredas y sardineles que estarían afectando la vida útil y finalidad pública de la obra.

La comisión detectó dichos problemas en la pavimentación con losa optimizada en los jirones Virgen de las Mercedes (Jr. La Merced) y Sucre e, inclusive, según el expediente técnico de la obra no siguió las recomendaciones del estudio de mecánica de suelos para el diseño del paquete estructural.

Los auditores precisaron que el estudio recomendaba una subbase de material de préstamo de 0.20 m y una base afirmada de 0.20 m., en cambio, el expediente técnico consideró una capa de piedra over de 4″ a 6″ con 0.50 m de espesor, una capa de hormigón de 5 cm, y una base granular de 15 cm de espesor.

También se observó que algunos muros de contención en el Jr. Virgen de las Mercedes y Jr. Sucre presentan desprendimiento de la junta asfáltica, lo que se atribuye a una deficiente ejecución que no permite al elemento soportar los esfuerzos por cambios de temperatura.

Se detectó el desprendimiento de la pintura de tráfico (amarilla) en sardineles ubicados en el Jr. Virgen de las Mercedes y Jr. Sucre, revelando deficiencias en la ejecución de la partida de pintura de tráfico en sardineles.​