La Contraloría General de la República detectó irregularidades en los pagos de bonificación extraordinaria (bono covid) a personal de la Red Asistencial Piura – EsSalud por no cumplir con los criterios normativos establecidos para su otorgamiento durante los años 2020 y 2021, lo cual generó un perjuicio económico a la entidad de S/ 112,722.

Según el informe de Control Específico N.º 15756-2023-CG/GRPI-SCE, a través de resoluciones, EsSalud informó que los beneficiarios del referido bono serían médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, químicos farmacéuticos, técnicos en enfermería, entre otros profesionales que prestaron servicios en áreas con pacientes afectados por nuevo coronavirus, excluyendo al personal CAS contratado temporalmente por emergencia sanitaria.

De la revisión efectuada a las listas de beneficiarios del bono, se identificó a personal del Instituto Peruano de Oftalmología, en los meses de julio a octubre del 2020; sin embargo, no acreditaban labores de vigilancia epidemiológica por COVID-19. Fue un total de 12 trabajadores de las áreas de dirección, personal segmento posterior, enfermería, farmacia, etc., que no cumplieron tales funciones, pero que recibieron pagos por más de S/ 39 mil.

Asimismo, se advierte que en la lista de beneficiarios hay personal asistencial que no acreditó registro de entrada y salida laboral en los hospitales Jorge Reategui, en los meses de junio y octubre de 2020; hospital II de Talara, en marzo y abril del 2020, agosto del mismo año a marzo del 2021; José Cayetano, de marzo a agosto del 2020 y de noviembre a marzo del 2021; y hospital I Paita, en abril, junio, noviembre y diciembre del 2020.

Esto vulneró los lineamientos de otorgamiento y asignación de la bonificación extraordinaria COVID-19 a personal asistencial que realizó labores con pacientes y generó un perjuicio económico.

