La Contraloría detectó que funcionarios de la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre pagaron a supuestos especialistas por servicios que no participaron en la ejecución ni en la supervisión de la obra de reconstrucción de la avenida Don Bosco, desde el dren Telefónica hasta la avenida Raúl Mata de la Cruz, donde se habría pagado S/ 198,300.

Según el Informe de Auditoría N° 054-2025-2-6042-AC (periodo 12 de diciembre de 2023 al 14 de agosto de 2025), la comisión verificó irregularidades desde los actos preparatorios hasta la recepción de la obra, ya que se invitó a cotizar a empresas vinculadas entre sí y se otorgó la buena pro a un consorcio que propuso a especialistas (ambiental y calidad) que no cumplían con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. Además, se advirtió que la obra se ejecutó sin los especialistas propuestos por el contratista.

Pese que, al tener conocimiento de la ausencia de personal clave, no se adoptaron las acciones correctivas y tampoco se advirtió que no se efectuó la verificación previa de la idoneidad de los documentos presentados por el consorcio supervisor para el perfeccionamiento del contrato y se dio conformidad a once valorizaciones, a pesar de que no contaron con los especialistas propuestos por la supervisión (ambiental y seguridad en obra y salud en el trabajo).

Cabe precisar que el OCI constató la ausencia de este personal durante las inspecciones efectuadas, por lo que tampoco se adoptaron acciones y no se aplicaron las penalidades correspondientes.

También se reveló que la oficina de Tesorería no cuenta con espacio y personal suficiente ni posee un sistema de archivo.

Como resultado del control posterior se identificó la presunta responsabilidad de tres funcionarios municipales en las áreas de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Abastecimiento.