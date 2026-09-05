La Contraloría General detectó presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto de mejoramiento de los servicios operativos y misionales en la Dirección de Operación y Mantenimiento del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP).

De acuerdo con el Informe de Hito de Control N° 015-2026-OCI/0612-SCC, la obra registra retrasos en la culminación de partidas contractuales, las cuales fueron ejecutadas tras el vencimiento del plazo vigente. Aunque los trabajos debieron culminar el pasado 29 de julio de 2026, durante la inspección técnica se constató que el Consorcio Constructor PECHP continuó realizándolos hasta mediados de agosto.

“Se evidenció la ejecución de trabajos con posterioridad al 29 de julio de 2026 (fecha de vencimiento), constatándose actividades en ejecución hasta el 11 de agosto de 2026”, señala el documento oficial.

Además, en el cuaderno de incidencias se dejó constancia de la culminación de los trabajos el 8 de agosto y se solicitó la recepción de la obra al día siguiente, 9 de agosto. Sin embargo, en la visita de campo realizada el 11 de agosto, la Comisión de Control constató que las labores continuaban en diferentes partidas. A ello se suma que la supervisión del proyecto registró recién el 14 de agosto que la verdadera culminación ocurrió el 13 de agosto, confirmando así el atraso en la ejecución.

Según el informe, fuera de plazo se realizaron trabajos en las cajas de lodo y biodigestores, así como en las escaleras del tanque elevado. Asimismo, se observó que faltaba el pulido del piso de la cisterna y la instalación de la electrobomba en su respectiva caseta.

También se detectaron trabajos extemporáneos en la instalación de inodoros, urinarios y puertas de los servicios higiénicos. Por último, la Comisión de Control advirtió la ausencia de rejillas en las cunetas de drenaje, deficiencias en la estructura correspondiente a su desembocadura y la falta de limpieza general en el área de la obra.

“Según el contratista, dichas partidas no fueron ejecutadas ya que no se contó con los planos para su ejecución”, dice el informe.

De otro lado, la Contraloría detectó la ausencia de personal clave del contratista y de la supervisión durante la ejecución de la obra. Pero, en la visita a cargo de la Comisión de Control realizada el 24 de julio, no se encontró al especialista en estructuras ni al especialista en control de calidad de concreto.

A esto se suma que tampoco estaba el especialista en arquitectura, ni el de sanitarias y otros, siendo su participación de gran importancia ya que de lo contrario afectaría el adecuado control y calidad de los trabajos realizados en dicha obra, además configuraría supuesto de penalidad.

Ante estas dos observaciones, desde el Proyecto Especial Chira Piura aseguraron la culminación de la obra en el 100% dentro del plazo establecido.

“A la fecha de la visita a la obra, los trabajos ya se encontraban al 100 % concluidos, y el personal del contratista ya no se encontraba porque su presencia finalizaba el 29 de agosto de 2026, que es la fecha final del plazo de ejecución contractual. Asimismo, no se encontró al supervisor de la obra debido a que al momento de la visita de la Comisión de Control éste se encontraba realizando gestiones operativas y administrativas propias de la etapa final, para asegurar la culminación de los trabajos”, indicaron.

Finalmente, dijeron que las aclaraciones correspondientes respecto al presunto retraso en la ejecución de la obra están siendo presentados por la instancia de la entidad al Órgano de Control.