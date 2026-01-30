Como parte de las acciones para reducir la cartera morosa en el ámbito de la Zonal Piura, la Gerencia Comercial de la EPS Grau informó que se han reforzado las acciones de corte a usuarios que mantienen deudas con la empresa en los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

Según informaron las Subgerencias de Facturación y Cobranza de la empresa -adscritas a la Gerencia Comercial-, en las últimas dos semanas se ha intervenido a un total de 1145 usuarios por deudas iguales o mayores a dos meses.

Al respecto, la empresa señaló que los usuarios intervenidos mantienen una deuda conjunta por recibos impagos que asciende a 196,914.20 soles; monto que viene siendo regularizado de forma progresiva para restablecer su respectivo acceso a los servicios de agua potable y/o alcantarillado. “Hacemos un llamado a la población usuaria a mantenerse al día y cancelar puntualmente sus recibos, para evitar la restricción del servicio por deuda”, afirmó la Gerencia Comercial.

Entre los sectores visitados, la Gerencia Comercial de la EPS Grau informó que han realizado cortes por morosidad a lo largo de la avenida principal Sánchez Cerro, así como en el Cercado de Castilla.

Por el lado de Veintiséis de Octubre, el personal especializado ha ejecutado cierre de conexiones en el asentamiento humano Santa Rosa, Av. César Vallejo, urbanización La Planicie, Derrama Magisterial, A.H. Las Dalias, Urb. Sol de Piura, Urb. Santa María del Pinar, Urb. Los Cocos del Chipe, Urb. San Eduardo, y la Urb. Laguna del Chipe.

Por último, en el distrito de Piura, se ha llevado a cabo operativos de corte por deudas en la Urb. Angamos, Urb. Santa Isabel, Urb. San Ramón, Cercado Urbano de Piura, Pachitea, Av. Loreto, calle Junín, calle Cusco, Urb. Piura y la Urb. Tallanes.

La EPS Grau recalca que estas acciones continuarán implementándose en el ámbito de la empresa, para disminuir la deuda conjunta que mantienen los usuarios con la empresa. Por ello, se reitera las facilidades de pago y la exhortación a los usuarios a cancelar puntualmente sus recibos, lo cual incide positivamente en la sostenibilidad y continuidad de las operaciones de la empresa.