Ante la crecida continua del río Piura en la zona de Locuto, en el distrito de Tambogrande, cuadrillas técnicas de Enosa se han desplazado hasta el sector para realizar labores de inspección y evaluación, ante el riesgo que representa la erosión del terreno para la infraestructura eléctrica. Como parte de las acciones preventivas, la empresa viene evaluando la posibilidad de levantar una nueva línea eléctrica que permita resguardar el suministro ante el avance del caudal.

Cabe señalar que Enosa, dentro de su plan de contingencia, construyó previamente una variante del alimentador, desplazando el trazo aproximadamente 100 metros lejos del cauce del río. Sin embargo, la erosión continúa y actualmente el río se encuentra a solo 4 metros de la nueva infraestructura eléctrica, lo que incrementa el riesgo de afectación a las redes de distribución.

Frente a esta situación, varias cuadrillas técnicas permanecen en la zona realizando evaluaciones permanentes del estado de la infraestructura eléctrica, así como el análisis de alternativas técnicas que permitan reducir riesgos y garantizar la continuidad del servicio en el distrito.

De igual manera, Enosa mantiene coordinación permanente con las autoridades correspondientes para poder intervenir de manera oportuna ante cualquier situación de emergencia que pudiera presentarse debido al incremento del caudal del río.

La empresa informó que se mantiene en monitoreo constante del comportamiento del río Piura y de la evolución de la erosión en la zona, a fin de adoptar las acciones necesarias que permitan proteger la infraestructura eléctrica y asegurar el servicio para la población de Tambogrande.