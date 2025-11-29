Un expolicía fue asesinado a balazos cuando se encontraba a la altura del sector Alas Peruanas, en el distrito de Castilla. La víctima fue ultimada dentro de su vehículo tras dedicarse a hacer servicio de taxi en la ruta Piura-Castilla. Según testigos, el último pasajero habría sido quien le disparó y huyó del lugar.

CRIMEN. La víctima fue identificada como Luis Roberto Roque Zapata (38 años), quien fue hallado sin vida dentro del auto rojo de placa de rodaje P2N-126, marca Kia, el mismo que tenía las luces encendidas llamando la atención de los transeúntes, quienes dieron aviso a la policía y Serenazgo de Castilla.

El hecho se suscitó cerca de las 11:40 de la noche del último jueves frente al hospedaje Manhattan, ubicado en la avenida Guarda Civil, carretera Piura-Chulucanas.

Roque Zapata tenía un impacto de bala en la cabeza y otros en otras partes del cuerpo provocándole la muerte de manera instantánea. Al parecer, su victimario subió al vehículo sin dar a sospechar a Roque Zapata, pues este habría aprovechado que los pasajeros bajaron minutos antes y cuando estaba estacionado le habría disparado a matar. Según la policía, la hipótesis del asesinato sería por un presunto ajuste de cuentas.

Pese a que los efectivos realizaron un patrullaje por toda la zona, no lograron dar con los asesinos del exagente policial y recopilan información para determinar las verdaderas causas de este crimen que vuelve a alarmar a los vecinos del distrito de Castilla. El cuerpo del exefectivo policial fue trasladado hasta la morgue de Piura.

De acuerdo con la información policial, Luis Roque fue verificado en el sistema Sidpol encontrando dos detenciones de fecha 21 de enero 2022 por el delito de tenencia ilegal de armas y el 15 de julio de 2020 por el delito contra el patrimonio.

Mientras tanto, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Castilla inició una investigación preliminar contra los que resulten responsables por los presuntos delitos de homicidio y sicariato contra Luis Roque Zapata. El personal fiscal realizó las diligencias urgentes y necesarias con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

Según la fiscalía, estas acciones incluyen la recopilación de testimonios, el análisis de evidencias y la coordinación con la Policía para avanzar en el esclarecimiento del caso.