La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Prevención del Delito de Piura participó en un operativo conjunto orientado a prevenir y combatir la activación y comercialización ilegal de líneas móviles y tarjetas SIM sin consentimiento de sus titulares, así como el uso indebido de datos personales, la posesión ilegítima y comercialización de tarjetas SIM y otros delitos informáticos conexos.

La diligencia fue encabezada por la fiscal provincial Berena Ballesteros Vigil y el fiscal adjunto provincial Manuel Mena Ruiz, en coordinación con la Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional del Perú (DIRNIC-DIRINCIB), quienes recorrieron diversos establecimientos comerciales del complejo de mercados de Piura y realizaron intervenciones en la vía pública para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.

Como resultado del operativo, se logró la detención de cuatro personas y la incautación de 182 tarjetas SIM y nueve lectores biométricos, equipos presuntamente utilizados para la activación irregular de líneas móviles. Tres de las personas intervenidas fueron detenidas en la vía pública cuando portaban tarjetas SIM y lectores biométricos, mientras que una cuarta persona fue intervenida en un puesto comercial, donde realizaba actividades de comercialización y activación de tarjetas SIM sin contar con autorización de las empresas operadoras.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la fiscal de turno de flagrancia para el inicio de las diligencias e investigaciones correspondientes, conforme a sus atribuciones.

Con estas acciones, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Prevención del Delito de Piura reafirma su compromiso de trabajar de manera articulada con la Policía Nacional del Perú para prevenir la comisión de delitos, proteger los datos personales de la ciudadanía y contribuir al fortalecimiento de la seguridad ciudadana en la región.