Tras nueve años del desborde del río Piura, que afectó el centro de la ciudad y las poblaciones del Bajo Piura, el Consejo Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Piura (Conrede Piura) cuestionó duramente la persistente ausencia de soluciones definitivas frente a uno de los mayores riesgos que enfrenta la región.

Los decanos del Conrede, a través de un comunicado, criticaron que a casi una década del desborde del río, ocurrido el 27 de marzo del 2017, que dejó miles de damnificados, cuantiosas pérdidas económicas y evidenció la vulnerabilidad de las ciudades, es inaceptable que el Estado peruano continúe postergando la ejecución de obras definitivas para la prevención de inundaciones.

Mostraron su preocupación ante la información difundida por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), según la cual no se han priorizado dentro del Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 dos proyectos fundamentales para la región Piura: Proyecto de Control de Inundaciones del río Piura y el Proyecto de Drenaje Pluvial de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos.

PUEDES VER: Con arte y cultura rinden homenaje a la mujer en Piura

Exigieron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la ANIN transparentar los criterios de priorización de proyectos dentro del Plan Nacional de Infraestructura, así como reconsiderar de manera inmediata la inclusión de estas intervenciones como proyectos prioritarios.

El decano del CIP, Manuel Asmat, criticó que los candidatos de las próximas elecciones no tengan propuestas concretas, pues a la fecha, no se han conocido planteamientos claros por parte de los candidatos al Congreso por la región Piura, respecto a cómo enfrentar de manera integral el problema hídrico y lluvias extremas.