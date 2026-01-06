Una joven madre de familia, natural de Huarmaca, fue asesinada de tres balazos por un grupo de delincuentes por poner resistencia al robo de sus pertenencias, en el distrito de Olmos, en la región de Lambayeque.

El sangriento y violento hecho ocurrió aproximadamente a las 3:30 a.m. de ayer lunes, en una pampa deportiva del sector Las Brisas del Río del asentamiento humano Alan García, en el distrito de Olmos, en circunstancias en que una joven madre identificada como Leidy Tocto Huamán (29 años), caminaba hacia el paradero para dirigirse a buscar trabajo a una empresa agroindustrial.

Según las primeras indagaciones policiales, tres delincuentes la habrían interceptado a bordo de un vehículo y sin mediar palabra alguna le dispararon.

Se presume que el autor intelectual del asesinato sería una de sus exparejas, desencadenando el fatal desenlace que acabó con la vida de la joven madre de familia de manera instantánea.

Se conoció que los hampones le dispararon tres veces, uno de los proyectiles le cayó en el hombro, otro en el abdomen y el tercer tiro en la cabeza, causándole la muerte de manera instantánea.

Recién en horas de la mañana, los moradores de la zona encontraron el cuerpo sin vida de la mujer y al identificarla avisaron a su conviviente, Menandro Chinchay Huamán, quien vive a pocos metros del lugar.

También comunicaron a la policía de la comisaría de Olmos, cuyos miembros acordonaron la zona hasta la llegada de los peritos de criminalística y la fiscal Rocío Arce Cornejo, de la Fiscalía Mixta de Olmos.

Al lugar llegaron familiares y vecinos, quienes protagonizaron desgarradoras escenas de dolor al hallar el cuerpo de Leidy sobre el descampado. La víctima deja en la orfandad a tres menores hijos (dos varoncitos y una niña), quienes ahora quedan bajo el amparo de sus familiares, en medio de una profunda tragedia.

Mientras tanto, los familiares de la occisa indicaron que su conviviente recibía amenazas de muerte, pero el general PNP Luis Bolaños, jefe de la Región Policial Lambayeque dijo que preliminarmente, sería uno de las últimas tres parejas que tuvo la fallecida quien habría mandado a matarla.

La familia solicitó apoyo económico para costear los gastos de sepelio. Cualquier ayuda al Yape 986735523 (Menandro Chinchay Huamán).