Serios daños en las estructuras del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Miguel Grau, fueron detectados por personal de la Defensoría del Pueblo, luego del motín e intento de fuga de un grupo de internos registrado la noche del último martes 30 de diciembre.

Hasta el centro de rehabilitación, ubicado en el distrito de Veintiséis de Octubre, llegó una comisión de la Defensoría del Pueblo, luego del motín e intento de fuga de un grupo de adolescentes registrado la noche del martes en la mencionada institución.

La Defensoría informó que, tras la entrevista con el director, les informó que el personal del centro, con apoyo de la Policía Nacional del Perú, logró restablecer el orden interno y asegurar el perímetro.

Durante la supervisión del personal de la Defensoría del Pueblo, el director confirmó que no se produjeron fugas y que todos los adolescentes se encontraban en sus respectivas áreas.

Sin embargo, advirtieron “daños estructurales que comprometen la seguridad del personal y de los jóvenes, elevando la vulnerabilidad ante futuros incidentes”.

Ante ello, la Defensoría solicitó a la Policía Nacional del Perú brindar resguardo para garantizar la seguridad y la integridad física de los adolescentes y del personal, evitando actos que vulneren su dignidad.

“También es urgente que el Estado, a través de Pronacej Ministerio de Justicia y Derechos Humanos adopte medidas inmediatas para mejorar las condiciones de habitabilidad en los centros juveniles, a través de mejoras en la infraestructura dirigidas a garantizar los derechos de los adolescentes infractores”, precisó la Defensoría.

De acuerdo con información proporcionada por el Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), la situación se detectó la noche del martes 30 de diciembre, alrededor de las 9:30 p.m., a través de las cámaras.