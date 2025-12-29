Dos serenos fueron acuchillados cruelmente cuando salían de una discoteca, donde también laboran como Dj, la madrugada del domingo, al oponerse al robo de sus pertenencias, en Pueblo Nuevo de Colán, en la provincia de Paita, en Piura.

El hecho se registró pasadas las 5 de la mañana de ayer domingo, en circunstancias en que los hermanos Frank y Joel Dioses Paiva, quien laboran como serenos en Pueblo Nuevo de Colán, salían de laborar como Djs de una discoteca, ubicada en la calle Sucre.

Según los testigos, cuando los hermanos se encontraban en la puerta del lugar fueron atacados cruelmente por L.J.G.S., para robarles su consola y laptop, pero al poner resistencia, sacó a relucir un filudo cuchillo y los hirió a ambos, ante la atónita mirada de algunos asistentes de la discoteca que nada pudieron hacer para auxiliarlos.

Mal heridos, los jóvenes en primera instancia fueron trasladados de emergencia al centro de salud de Pueblo Nuevo de Colán, pero debido a la gravedad de sus heridas fueron evacuados de emergencia al Hospital Nuestra Señora de Las Mercedes de Paita.

Sus familiares indicaron que Frank Dioses Paiva presenta heridas cortantes en cara y brazos, y Joel Dioses Paiva tiene una herida cerca a la yugular, estómago y cara. Este último fue operado en horas de la mañana para salvarle la vida. Ambos continúan hospitalizados, pero el último de los nombrados tiene pronóstico reservado.

Los familiares de los serenos denunciaron que en la comisaría de Pueblo Nuevo de Colán, los efectivos policiales que estaban de guardia no habrían querido recepcionar la denuncia e inclusive no quisieron acudir al centro de salud para corroborar la gravedad de sus lesiones, aduciendo que no contaban con un patrullero disponible a pesar que la dependencia queda a tan solo dos cuadras y media del establecimiento.

Indicaron que no sería la primera vez que esta persona intenta asaltar y/o atacar a los serenos. Ellos pidieron a la policía y fiscalía la inmediata detención del agresor de los serenos, pues ya ha sido plenamente identificado y reconocido por los heridos.