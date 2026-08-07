El actual alcalde, Julio Vásquez Alberca, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios contra el exburgomaestre Walther Guerrero Silva, los miembros del comité de selección y los representantes del Consorcio Miraflores por la presunta comisión del delito de colusión simple y agravada, negociación incompatible, cohecho pasivo propio y falsificación de documentos.

Según el escrito, señala presuntas irregularidades en la licitación de la obra de mejoramiento del servicio de agua y alcantarillado en el caserío Miraflores, en Castilla, cuya obra está valorizada en S/ 8,509,630.13 y se otorgó la buena pro al Consorcio Miraflores (integrado por las empresas GA Ingenieros y Constructores S.A.C. e Inversiones Oberti S.R.L.) a pesar de la existencia de presuntas alteraciones y documentos falsos.

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De acuerdo con la denuncia, se habría detectado graves inconsistencias en la experiencia de profesionales clave; el especialista en seguridad figuraba laborando en una obra mientras ejercía como funcionario a tiempo completo en Paita. Además, las empresas participantes pertenecerían al mismo grupo familiar y empresarial, advirtiéndose un historial de favorecimiento mutuo en la región y finalmente, el consorcio ganador presentó supuestas inconsistencias aritméticas sin corregir y postuló con un certificado ISO suspendido y cancelado.

“A pesar de que su oferta debió ser declarada inadmisible, descalificada y por último después denunciada por el uso de documentos falsos, sin embargo, el alcalde de ese entonces y el comité de selección hicieron caso omiso”, dice el documento.

La denuncia también involucra a Henri O.T, presidente del comité de selección; Lenin C.A, miembro titular 1; Orlando S.S, miembro titular 2 y Gerardo Espinoza Nevado, representante del consorcio.