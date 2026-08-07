El actual alcalde, Julio Vásquez Alberca, interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios contra el exburgomaestre , los miembros del comité de selección y los representantes del Consorcio Miraflores por la presunta comisión del delito de colusión simple y agravada, negociación incompatible, cohecho pasivo propio y falsificación de documentos.

Según el escrito, señala presuntas irregularidades en la licitación de la obra de mejoramiento del servicio de agua y alcantarillado en el caserío Miraflores, en Castilla, cuya obra está valorizada en S/ 8,509,630.13 y se otorgó la buena pro al Consorcio Miraflores (integrado por las empresas GA Ingenieros y Constructores S.A.C. e Inversiones Oberti S.R.L.) a pesar de la existencia de presuntas alteraciones y documentos falsos.

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De acuerdo con la denuncia, se habría detectado graves inconsistencias en la experiencia de profesionales clave; el especialista en seguridad figuraba laborando en una obra mientras ejercía como funcionario a tiempo completo en Paita. Además, las empresas participantes pertenecerían al mismo grupo familiar y empresarial, advirtiéndose un historial de favorecimiento mutuo en la región y finalmente, el consorcio ganador presentó supuestas inconsistencias aritméticas sin corregir y postuló con un certificado ISO suspendido y cancelado.

“A pesar de que su oferta debió ser declarada inadmisible, descalificada y por último después denunciada por el uso de documentos falsos, sin embargo, el alcalde de ese entonces y el comité de selección hicieron caso omiso”, dice el documento.

La denuncia también involucra a Henri O.T, presidente del comité de selección; Lenin C.A, miembro titular 1; Orlando S.S, miembro titular 2 y Gerardo Espinoza Nevado, representante del consorcio.

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