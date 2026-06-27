Agentes policiales del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la provincia de Sullana, descubrieron un pozo clandestino presuntamente utilizado para el hurto de petróleo crudo en agravio de la empresa Petroperú en Talara.

[PUEDES VER: La región Piura registra 11 muertes maternas en lo que va del 2026]

La intervención fue realizada en el sector El Badén, situada en la carretera Sullana a Talara, donde los efectivos hallaron una infraestructura ilegal conectada directamente al oleoducto Z69. En el lugar los agentes lograron incautar aproximadamente 4,788 galones de petróleo crudo, valorizados en cerca de 7,980 dólares.

Según la Policía, el suministro ilegal se realizaba de manera continua a través de un complejo sistema de mangueras de alta presión conectadas directamente al oleoducto principal de producción Z69 de Petroperú.

Dicho tramo afectado corresponde a la línea que transportaba el crudo desde la zona de Batería Uno de El Alto hacia Patio de Tanques de Negritos, administrado por dicha empresa estatal.