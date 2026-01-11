Un vehículo de carga pesada se despistó en la carretera Panamericana Norte, altura de los carriles que conecta Piura y Chiclayo dejando a tres personas heridas. La policía investiga las causas del accidente.

Al llegar al lugar, los efectivos hallaron el camión de placa P2U-704 y su carreta de placa M4R-974 recostados sobre su lado izquierdo, impidiendo el paso total de las unidades que circulaban de norte a sur.

Producto del fuerte impacto, el conductor de la unidad, identificado como Eddy Enrique Fernández Romero (47 años), resultó herido. Junto a él viajaban Claudio Fernández Moreno (21) y el adolescente de iniciales J.V.F.C (15). Los tres fueron auxiliados de emergencia por una ambulancia a una clínica local.

​Debido a la magnitud del accidente y a los graves desperfectos mecánicos sufridos por el camión, la unidad permanecía en la zona. Las autoridades policiales dirigieron el tránsito y prevenir nuevos incidentes.