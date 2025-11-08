Después de 60 días del accidente de tránsito donde murieron dos docentes en el Bajo Piura, Julia Namuche Santos dejó de existir, luego de resultar herida producto del triple choque ocurrido el 15 de agosto de 2025. Su hermano, Román Namuche lamenta lo sucedido y lloran por su partida.

La madre de familia permaneció 15 días en la Unidad de Cuidados Intensivos y luego internada en diferentes clínicas, pero la víctima no resistió y dejó de existir en el hospital Santa Rosa, ya que fue dada de alta, pero ante las graves heridas volvió a ser internada en el nosocomio.

Cabe indicar que el lamentable accidente ocurrió frente al caserío Alto de los More, en La Arena donde murieron los docentes Fernando Elías Moscol y Luz Fabiola Benítez Antón.

“Te nos vas dejándonos con un gran dolor tía de mi corazón, por qué te nos fuiste así. Que Dios te acoja en su reino celestial tía Julia Mamuche Santos. Vuela alto. Siempre estarás en nuestro corazón”, escribió en su Facebook Ingrid Namuche.