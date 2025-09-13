Ante las recientes incidencias en el servicio de agua potable registradas en la habilitación urbana La Rinconada (Veintiséis de Octubre), la EPS Grau informó que el personal de la empresa realizó una inspección minuciosa del estado y funcionamiento de la infraestructura en la zona; gracias a lo cual se detectó la instalación no autorizada de una red de 4 pulgadas que afectaba en gran medida a la calidad del servicio.

Según indicó la Subgerencia Zonal Piura, la tubería clandestina detectada fue ubicada en la zona de ingreso a la H.U. La Rinconada (I y II etapa); por lo cual hoy viernes se acudió a dicho punto con apoyo de personal policial, para la constatación de esta instalación no autorizada y la posterior denuncia en la dependencia correspondiente.

“Nuestro personal ha verificado que, tras cortar el flujo a través de la red clandestina instalada por un tercero, se viene restableciendo de forma progresiva el abastecimiento en ambas etapas de La Rinconada; ello en beneficio de los usuarios formales del sector”, afirmó la Subgerencia Zonal Piura.

La empresa destacó que, además de estas acciones y para la mejora del servicio, previamente se llevaron a cabo trabajos de balance hidráulico (movimiento de válvulas), limpieza de macromedidor, entre otras labores ejecutadas con apoyo de la Coordinación y Mantenimiento de Redes (CMR), Coordinación de Operaciones y Mantenimiento, y la Coordinación Comercial de la EPS Grau.