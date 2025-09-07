Con la finalidad de reducir el elevado índice de conexiones ilegales y clandestinas que impera en la región, el personal de la EPS Grau - Chulucanas realizó un operativo en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui.

Al respecto, la jefa de la oficina de entidad prestadora en Chulucanas, Cristina Mori Saavedra, detallo que estas acciones se vienen coordinando con los representantes de la municipalidad provincial y la contratista a cargo de la obra “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado en el AA.HH. José Carlos Mariátegui y anexos, distrito de Chulucanas, provincia de Morropón - Piura”.

“Debido a la reanudación de una obra en dicho asentamiento, hemos encontrado que varias familias venían abasteciéndose del servicio de manera ilegal, burlando su consumo real. En ese sentido, vamos a trabajar con los supervisores de la obra y de la municipalidad para erradicar todas estas conexiones clandestinas. El objetivo es que cuando la obra culmine, se hayan eliminado todas las redes ilegales en este sector”, agregó la funcionaria.

Finalmente, la EPS Grau insta a todos los usuarios que se encuentran en esta situación a regularizar su conexión a fin de evitar multas y levantamiento de redes tal como lo estipula la normativa vigente de los servicios de saneamiento a nivel nacional. Para tales fines, los usuarios se pueden acercar a los Módulos de Atención al Cliente de cada localidad.