Personal de la Eps Grau halló piedras, palos, botella y otros residuos en buzones y solucionaron el afloramiento de aguas servidas en el asentamiento Sánchez Cerro en la provincia de Sullana.

Dichas labores se desarrollaron en la cuadra 3 de la calle Santa Elena y en la prolongación de la calle Dos, donde el equipo especializado de la empresa, con apoyo de una hidrojet, limpió y descolmató más de 400 metros lineales de redes de desagües y buzones.

“A diario tratamos de atender el mayor número de emergencias que nos reportan los usuarios, pero lamentablemente la población continúa realizando un mal uso del alcantarillado. Durante esta intervención se encontraron piedras, palos, botella y demás residuos que represaban el sistema y provocaban los aniegos”, enfatizaron los voceros de la Eps Grau.