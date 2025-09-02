En reunión llevada a cabo ayer lunes, la EPS Grau sostuvo un importante diálogo con la Municipalidad Distrital de Morropón; ello con el objetivo de coordinar diversas acciones con miras a la futura aprobación y posterior ejecución de un millonario proyecto de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales; cuya unidad ejecutora es la comuna morropana.

Según indicó la Gerencia General y la Gerencia de Ingeniería (GI) de la EPS Grau, para la eventual aprobación y posterior gestión presupuestal de este proyecto, es necesario la presentación de la documentación exigida por los entes correspondientes, tales como el estado situacional de las infraestructuras de agua potable y alcantarillado.

“Se trata de diferentes documentos como el compromiso de operación y mantenimiento, compromiso de inclusión al PMO, estado situacional, informes técnicos, etc. Para este miércoles se alcanzará a la comuna distrital una nueva documentación”, afirmaron los voceros de la empresa.

Por su parte, el alcalde distrital Lic. Edin Sullón Aranda destacó el apoyo recibido por la entidad prestadora, y recalcó que próximamente se llevará a cabo una reunión con la Jefatura Zonal Chulucanas y la Administración de la EPS Grau-localidad Morropón; para gestionar acciones conjuntas que permitan mejorar progresivamente el abastecimiento de agua potable en el distrito.

“El objetivo es que las fugas de agua potable se atiendan de manera inmediata, para que no se perjudique a la población usuaria de Morropón. Estamos recibiendo el apoyo de la empresa y esperamos que estas reuniones y coordinaciones se mantengan a futuro”, afirmó el burgomaestre.

Cabe señalar, el proyecto se denomina “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en las localidades de Morropón, EL Chorro y Zapotal del distrito de Morropón, departamento de Piura”.