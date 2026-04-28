La Contraloría detectó la existencia de situaciones adversas en la ejecución del servicio de mantenimiento de los techos en las áreas de archivo, biblioteca y sala de capacitación del edificio administrativo, en el campamento del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), valorizado en más de 420,000 soles. Los trabajos estuvieron a cargo del Consorcio Alema.

El Informe de Visita de Control N° 002-2026-OCI/0612-SVC del Órgano de Control Institucional (OCI) del PECHP indica que se habrían valorizado en su totalidad partidas que no fueron ejecutadas. Según el documento, en la valorización N° 3 (correspondiente a enero) y en la valorización de la prestación adicional N° 1, se reportó un avance del 100% en diversos trabajos; sin embargo, no existe sustento técnico que acredite su culminación.

Entre las partidas cuestionadas se encuentran el plan de contingencia, pintura de estructuras metálicas, suministro e instalación de accesorios sanitarios, así como trabajos de zócalos, contrazócalos y tableros de distribución eléctrica. Esta situación genera el riesgo inminente de pagos injustificados a favor del contratista y podría afectar tanto la calidad como la funcionalidad del diseño estructural de la edificación, en perjuicio directo de la entidad.

El documento precisa que en el mes de marzo se pagó al contratista S/ 103,042 por la valorización 01 y S/ 180,641 por la valorización N° 03. Además de S/ 9,645 por desmontaje de oficina provisional, eliminación de material excedente y transporte y eliminación de residuos sólidos.

Asimismo, durante la visita de control, evidenciaron la existencia de partidas que no fueron incluidas en el presupuesto de la reducción en las partidas de suministro, instalación de montaje de viguetas, placas de apoyo y suministro e instalación de canaleta galvanizada, siendo estas últimas valorizadas y pagadas en la valorización, pese a no haberse ejecutado en su totalidad.

Además, el documento detalla trabajos ejecutados no acorde a planos, especificaciones técnicas y oferta del contratista relacionados a puertas y ventanas altas de los servicios higiénicos, tarrajeo de muros en la azotea, instalación de cielo raso y derrame de ventanas.

Finalmente, la entidad aprobó valorizaciones mensuales del contratista y la supervisión sin advertir la aplicación de penalidades. Según el informe, fueron 11 penalidades.

Desde el PECHP informaron que el informe de control elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) ha sido derivado inmediatamente a la Unidad de Obras, responsable de la supervisión de este servicio, que deberá absolver las situaciones adversas identificadas.

“Sobre los resultados de esta absolución con el informe respectivo, se hará conocer al Órgano de Control Institucional, conforme ya se ha indicado a esta instancia”, precisaron.