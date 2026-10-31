La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Prevención del Delito de Piura participó en un operativo conjunto orientado a prevenir el delito de comercialización ilegal de servicios públicos móviles, así como la activación y venta irregular de tarjetas SIM, en coordinación con efectivos de la Policía Fiscal.

La intervención se realizó en la avenida Sánchez Cerro, cuadra 13, a la altura del centro comercial El Bosque, donde las autoridades intervinieron a dos personas que se encontraban en la vía pública, presuntamente dedicándose a la comercialización ilegal de tarjetas SIM. Durante la diligencia, se verificó un módulo instalado en la vía pública, donde se hallaron los equipos y tarjetas que al parecer eran utilizados para dicha actividad ilícita.

Como resultado del operativo, se logró la detención de dos personas y la incautación de 323 tarjetas SIM y dos lectores biométricos, equipos que habrían sido utilizados para la comercialización y activación irregular de servicios públicos móviles.

Las personas intervenidas fueron puestas a disposición de las autoridades en calidad de detenidas y los hechos fueron comunicados al fiscal penal de turno, a fin de que se dispongan las diligencias e investigaciones correspondientes, conforme a sus atribuciones.

Estas acciones conjuntas se desarrollan en el marco de la declaratoria de estado de emergencia vigente y forman parte de los esfuerzos articulados entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú para prevenir la comisión de delitos y fortalecer la seguridad ciudadana en la región.