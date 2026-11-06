Policías de Carreteras detuvieron a un hombre identificado como J.L.A.Ch. (40), debido a que registraba dos requisitorias vigentes por el presunto delito de conducción en estado de ebriedad o drogadicción en el distrito de Las Lomas.

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Su detención fue efectuada a la altura del kilómetro 1104 de la carretera Sullana-Puente Internacional La Tina, debido a que era requerido por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Piura.

El intervenido fue trasladado a la comisaría PNP de Las Lomas, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias en coordinación con el representante del Ministerio Público.