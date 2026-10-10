Efectivos policiales de la comisaría El Obrero en Sullana, intervinieron a un sujeto que contaba con una orden de captura por el presunto delito de microcomercialización de drogas.

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La detención de J.A.A. fue realizada en la calle Santa Aurora del asentamiento Sánchez Cerro, en la zona conocida como “El Hueco”. Dicho sujeto contaba con una requisitoria solicitada por el Tercer Juzgado Unipersonal de Sullana, con fecha 6 de julio de este año.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y posteriormente, puesto a disposición de la autoridad judicial solicitante para las diligencias de ley.