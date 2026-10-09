Un recién nacido fue trasladado de manera exitosa del Hospital de Especialidades III-1 de Sullana al Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima, para que sea tratado de un mal cardiovascular.

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El menor presentaba un diagnóstico complejo de dextrocardia (anomalía congénita del corazón), estenosis pulmonar y ventrículo único, por lo que requería la intervención urgente de un equipo especializado en cirugía cardiovascular, cardiología y neonatología. Debido a la gravedad de su condición, el caso fue catalogado como Prioridad I.

El director ejecutivo del hospital, Edgar Paiva Fiestas, destacó que este logro fue el resultado de un esfuerzo inmediato entre el Seguro Integral de Salud (SIS), la Unidad de Seguros y el Área de Referencias. Asimismo, resaltó la alta capacidad técnica del equipo multidisciplinario de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Neonatal.