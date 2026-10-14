Efectivos policiales de Carreteras Las Lomas lograron detener a una mujer que estaba requisitoriada por el presunto delito de estafa.

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La intervención de P.D.J.A.M., de 26 años, natural del distrito Ferreñafe, departamento de Lambayeque, fue realizada en el kilómetro 1104 en la carretera Sullana - Puente Internacional de Suyo, en el distrito de Las Lomas.

La mujer era requerida por el delito de estafa por el Juzgado Unipersonal de Moyobamba, San Martín. Tras su detención, los agentes la pusieron a disposición de la comisaría de Las Lomas quienes coordinarán el traslado de la detenida y continuar con las diligencias correspondientes.